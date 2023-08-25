الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 24 بـ2565

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، تراجعا في سعر الجرام بمختلف الأعيرة بحسب في سوق الصاغة، فيما اختلف السعر من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية.

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سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 هبوطا بنحو 5 جنيهات، إذ بلغ سعر الذهب عيار 24، نحو 2594.25 للبيع، و 2565.75 للشراء
سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22، نحو 2378 للبيع، و 2352 للشراء، ليسجل هبوطا بنهاية اليوم نحو 5.25

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 2270 للبيع، و 2245 للشراء، مسجلا هبوطا 5 جنيهات
سعر الذهب عيار 18

1945.75 للبيع

1924.25 للشراء

سعر الذهب عيار 14

1513.25 بيع

1496.75 شراء

سعر الذهب عيار 12

1297.25 بيع

1282.75 شراء
سعر الذهب عيار 9

972.75 بيع

962.25 شراء


سعر أوقية الذهب العالمية

ووصل سعر أوقية الذهب العالمية1921 دولار.

 

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