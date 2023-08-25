رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأحوال الجوية السيئة بالوادي الجديد
تعرضت محافظة الوادي الجديد في مصر لعاصفة ترابية شديدة منذ ظهر أمس حتى الجمعة، مما أدى إلى إنعدام الرؤية الأفقية على الطرق السريعة الداخلية والخارجية في المحافظة. استجاب محافظ الوادي الجديد بسرعة ورفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة هذه الأحوال الجوية السيئة.
وقد تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، فقد تم تركيب غرفة عمليات في المكتب العام للحكومة، وتم ربطها بالمراكز الخمسة للحكومة للتنسيق والتعامل مع أي طارئ قد يحدث.
أكد محافظ نويفو فالي، اللواء دكتور محمد الزملط، في تصريحاته أن المحافظة استجابت فورًا لسوء الأحوال الجوية ورفعت حالة الطوارئ العاجلة تحسبًا لحدوث أي كوارث ناجمة عن سرعة حركة الرياح، وتأثيرها على خدمة الطوارئ الكهربائية في مراكز المحافظة الخمسة.
وناشد والي فالي نويفو جميع سائقي السيارات على الطرق بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة مع توقع استمرار العاصفة الترابية القوية التي تؤدي إلى انعدام الرؤية بسبب حركة الرياح السريعة.
وفي بيان لها، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التفصيلات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً غدًا، مع حرارة مرتفعة نهارًا في القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد. أما على سواحل البحر الشمالية، فمن المتوقع أن يكون الجو حارًا.
بينما ستشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد درجات حرارة عالية جدًا.
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