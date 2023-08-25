"قومي المرأة" يهنئ صناع "تحت الوصاية" لفوزه بـ7 جوائز بمهرجان الدراما

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص التهاني إلي صناع مسلسل "تحت الوصاية" لفوزه بـ٧ جوائز في حفل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.

المجلس القومي للمرأة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز المسلسل بهذه الجوائز مؤكدة أنه فوز مستحق لمسلسل درامى ناقش الواقع بحرفية عالية لقضية اجتماعية هامة، و نتاج جهود صناع العمل في بلورة الصعوبات التي تواجهها المرأة المصرية في قضايا الولاية على المال بعد وفاة الزوج.

تحت الوصاية

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" قد حاز بتكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخري خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام ٢٠٢٣.

مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ومجموعة من الفنانين.