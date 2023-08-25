مديرية الشباب والرياضة بقنا تنظم عددًا من الندوات الثقافية

نظمت إدارة شباب نجع حمادى شمال محافظة قنا، مشروع دورى المعلومات العامة والذى جرى تنفيذه بمقر مركز شباب الصياد، حيث استهدف المشروع مشاركة أعضاء المركز للفئة العمرية من الطلائع.

وأوضح مصطفى ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على أهمية دور مراكز الشباب لتفعيل منظومة العمل الشبابى واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة فى جميع المجالات.

وذكرت عايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي، أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة ، تخدم كل الفئات العمرية ليرتقى وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وخدميا وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل الشبابى بالمديرية، وعايده محمد مدير الإدارة.

كما نظم مركز شباب قرية سلاجة التابع لإدارة شباب نجع حمادي، ندوه تثقيفيه عن تعدد الأحزاب السياسية بمقر مركز شباب سلاجه، حيث استهدفت الندوه مشاركة أعضاء المركز من الشباب والسيدات .

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، بمركز شباب النصر بالمفرجيه ندوة توعوية عن مخاطر تفشي المخدرات داخل المجتمع .

وأوضحت مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأثار المترتبةعلي الأسرة والمجتمع من مخاطر الإدمان والمخدرات والتعرف علي طرق الوقاية والعلاج.

وأكد مصطفي حسين مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على تنويع الأنشطة المختلفة المفيدة للنشء والشباب، وذلك بمتابعة محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب.

ونظم مركز شباب الاوسط التابع لإدارة شباب نقادة غرب قنا، ندوة تثقيفية بعنوان المرأة نصف المجتمع، وذلك ضمن خطة النشاط الثقافي بالمركز.

و اشار المحاضر علي إن المرأة نصف المجتمع من حيث التكوين وكل المجتمع من حيث التأثير في النشأة والتكوين، فهي الأم والأخت والزوجة والجدة والمعلمة والمربية والعاملة و...إلخ، تخيل ان للمرأة كل هذه الأدوار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و مصطفى حسين أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.