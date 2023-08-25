كهنة كنيسة الأنبا شنودة يترأسون فعاليات الأقباط غدًا

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة الأنبا شنودة "رئيس المتوحدين" التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة صباحًا.

يتضمن اللقاء خلال القداس الإلهي تطبيق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة والمُصلين.

يستهل خورس الشمامسة فعاليات اللقاء خلال القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة والمُصلين.

يأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بعيد إصعاد جسد العذراء إلى السماء، والذي جاء في ختام صوم العذراء وامتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة النباتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.

يعود تاريخ صوم العذراء إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند - حسب ما ورد في الكتب الكنسية - وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.