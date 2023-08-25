صحة قنا تدفع بقافلة إلى قرية الدير الغربي

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا.

ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

فحص 1130 حالة…

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١١٣٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٥٤ حالة طب اطفال ، و ٢٣٦ حالة أمراض باطنية ، و ٢٠٧ حالة طب وجراحة العيون ، ٩٣ طب وجراحة الفم والأسنان ، و ٧٩ حالة جراحة عامة ، و ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢٦ حالة تنظيم الأسرة ".

فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٧ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

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و قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٦٧ مواطنا.