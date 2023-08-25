لوكاشينكو: قائد فاجنر لم يطلب مني ضمانات أمنية

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، لم يطلب منه أبدا ضمانات أمنية، وذلك بعد مصرعه إثر تحطم طائرة خاصة قرب موسكو.

وكان من المفروض أن يستقر بريغوجين في بيلاروسيا، في أعقاب التمرد الفاشل الذي قاده ضد الكرملين في نهاية شهر يونيو الماضي. بينما جرى منح عناصر "فاجنر" خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات الروسية أن بريغوجين وتسعة أشخاص آخرين، بينهم قياديون في فاجنر، لقوا مصرعهم في تحطم طائرة خاصة قرب موسكو أثناء رحلة بين العاصمة ومدينة سان بطرسبورغ.

ونفى الكرملين، الجمعة، أي ضلوع له في الحادث أو أن يكون قد أصدر أمرا باغتيال بريغوجين ردا على تمرّده.

ونقلت وكالة "بيلتا" الرسمية عن لوكاشينكو قوله، في أول تعليق له على حادث تحطم الطائرة الخاصة لبريغوجين: "لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك، ولا أستطيع أن أتخيل أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين هو المسؤول".

وأكد أنه لا علاقة للزعيم الروسي بالأمر على على الإطلاق، مضيفًا “بوتين شخص حكيم وهادئ للغاية وبطيء في اتخاذ القرارات”.

وأضاف أنه سيبقى في بيلاروسيا أكبر عدد ممكن من عناصر فاجنر.

ويأتي الحديث عن "الضمانات" ردا على تصريحات المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، الذي قال: "من الواضح أيضا أن بريغوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".

وفي سياق آخر، نددت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، بتصريحات الغرب والولايات المتحدة بشأن وفاة قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين وتورط الكرملين في الأمر، واصفة تصريحات الدول الغربية بـ"كذبة مطلقة"، فيما اعتبرت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشأن ذاته "غير مقبولة".

فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وأنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها".

وأوضح بيسكوف أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأكد الكرملين أن بوتين لم يلتق بريغوجين في الآونة الأخيرة.

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "الوفاة المفترضة" لبريغوجين، في حادث تحطم طائرة، يمكن أن تزعزع استقرار مجموعة فاجنر.

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