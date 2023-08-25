"غير دقيقة".. البنتاجون يشكك في تقارير إسقاط طائرة قائد فاجنر

علق السكرتير الصحفي للبنتاجون العميد بات رايدر، على سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، قائلًا إنه من المحتمل أن يكون بريجوزين قُتل ولكن التقارير بأن صاروخ أرض جو هو من أسقط الطائرة "غير دقيقة".

جاء ذلك ردا على سؤال صحفي حول كيفية سقوط الطائرة وعما إذا كان السبب في إسقاطها قنبلة - وفق ما جاء على موقع وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة.

وقال رايدر: " أعلم أن هناك اهتماما كبيرا بهذا الموضوع،سأقول مقدمًا، أولاً وقبل كل شيء، تقييمنا الأولي هو أنه من المحتمل أن يكون بريجوزين قُتل، نحن نواصل تقييم الوضع. والتقارير الصحفية تشير إلى وجود نوع ما من صواريخ أرض-جو التي أسقطت الطائرة ، ونحن نعتبر هذه المعلومات غير دقيقة، مرة أخرى، ليس هناك ما يشير إلى ذلك،لا توجد معلومات تشير إلى وجود صاروخ أرض-جو".

وفي وقت سابق من اليوم، نددت الرئاسة الروسية، بتصريحات الغرب والولايات المتحدة بشأن وفاة قائد قوات فاجنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين وتورط الكرملين في الأمر، واصفة تصريحات الدول الغربية بـ"كذبة مطلقة"، فيما اعتبرت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشأن ذاته "غير مقبولة".

فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وأنه "لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها".

وأوضح بيسكوف أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: "لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

وأكد الكرملين أن بوتين لم يلتق بريغوجين في الآونة الأخيرة.

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "الوفاة المفترضة" لبريغوجين، في حادث تحطم طائرة، يمكن أن تزعزع استقرار مجموعة فاجنر.

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