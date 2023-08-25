ديس باكنجهام: مواجهتنا مع الهلال السعودي الأكثر إثارة بدوري أبطال أسيا

تحدث ديس باكنجهام المدير الفنى لفريق مومباي سيتي الهندي، عن قرعة دوري أبطال أسيا التى أوقعته مع الهلال السعودي، فى نفس المجموعة مشيرا الى إنها مواجهة مثيرة ورائعة للغاية.

وأوضح:" مباراة الهلال السعودي بدوري الأبطال الأسيوية، ستجلب مشاهدات عالية ومتابعات كبيرة جدا الى الدوري الهندى، نظرا لتدعيم صفوفه بلاعبين عالميين وأخرهم نيمار، فهو بالنسبة لنا أمر مميز".

ويقابل حامل لقب الدوري الهندي خلال مشاركتة للمرة الثانية في المسابقة القارية نظيره الهلال حامل اللقب أربع مرات.

وشهدت القرعة تقسيم الأندية المشاركة بـ دوري أبطال آسيا إلى 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، يتم توزيع فرق منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة.

مجموعات دوري أبطال آسيا

المجموعة الأولى:

1- باختاكور الأوزبكي

2- الفيحاء السعودي

3- اهال التركمستاني

4- العين الإماراتي

المجموعة الثانية:

1- السد القطري

2- ناساف الأوزبكي

3- الفيصلي الأردني

4- الشارقة الإماراتي

المجموعة الثالثة:

1- اتحاد جدة السعودي

2- سباهان الإيراني

3- القوة الجوية العراقي

4- أجمك الأوزبكي

المجموعة الرابعة:

1- الهلال السعودي

2- ناساجي الإيراني

3- مومباي الهندي

4- نافاباهور الأوزبكي

لمجموعة الخامسة

1- بيرسبوليس الإيراني

2- الدحيل القطري

3- استقلال الطاجكستاني

4- النصر السعودي

المجموعة السادسة

1- جيونبوك هيونداي موتورز كوريا الجنوبية

2- انكوك يونايتد تايلاند

3- ليون سيتي سايلرز سنغافورة

4- كيتشي هونج كونج

المجموعة السابعة

1- يوكوهاما مارينوس اليابان

2- شاندونج تايشان الصين

3- كايا إيلويلو الفلبين

4- إينشيون يونايتد كوريا الجنوبية

المجموعة الثامنة

1- بوريرام يونايتد تايلاند

2- فينتفوريت كوفو اليابان

3- ملبورن سيتي أستراليا

4- زيجيانج الصين

المجموعة التاسعة

1-أولسان هيونداي كوريا الجنوبية

2- كاوازاكي فرونتال اليابان

3- جوهور دار التعظيم ماليزيا

4- باثوم يونايتد تايلاند

المجموعة العاشرة

1- ووهان ثري تاونز الصين

2- بوهانج ستيلرز كوريا الجنوبية

3- هانوي فيتنام

4- أوراوا ريد دايموندز الياباني

مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

- الجولة الأولى أيام 18 و19 و20 سبتمبر 2023

- الجولة الثانية أيام 2 و3 و4 أكتوبر2023

- الجولة الثالثة أيام 23 و24 و25 أكتوبر 2023

- الجولة الرابعة أيام 6 و7 و8 نوفمبر 2023

- الجولة الخامسة أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2023

- الجولة السادسة يومي 12 و13 ديسمبر2023