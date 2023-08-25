ختام فعاليات ورشة الفنون التشكيلية في النحت البارز للمبدعين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم ورشة فنون تشكيلية لتعليم فن الحفر البارز بالرليف وذلك بنادي الموهوبين بمديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 27 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بإدارات "الزقازيق شرق - الزقازيق غرب – منيا القمح شرق – منيا القمح غرب - بلبيس شرق - بلبيس غرب - ههيا - الابراهيميه – أبو كبير" الرياضية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الورشة شهدت تعليم المتدربين فن النحت البارز على الأسطح المستوية من الحجر أو الخشب أوالرخام أو الصلصال أوالبراويز ومواد اخرى، بحيث يبقى العنصر المنحوت متصل بالخلفية وبارز يمكن مشاهدته من جميع الزوايا وهو من الفنون الجميلة التي تحتاج إلى الصبر والدقة في تنفيذها، وذلك على يد نخبة من المدربين المتخصصين.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، قد نظمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، ندوة دينية بعنوان "اهتمام الإسلام بالشباب فكرياً" تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وحاضر بالندوة فضيلة الدكتور عاطف محمد شومان، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، والتي سوف أوضح خلالها مكانة الشباب فى الإسلام ودورهم فى نهضة الأمم وبناء المجتمع ويبين خطورة مرحلة الشباب، وكيف اعتنى الإسلام بهم من خلال القرآن والسنة، ويوضح هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع الشباب .

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ندوة دينية بعنوان "الإصلاح الأسري والتيسير على الشباب في نفقات الزواج ومساعدتهم في بناء الأسرة" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وقام فضيلة الدكتور سعيد عبد الدايم، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي أوضح خلالها أن الزواج من السنن الماضية التي لا حصر لمنافعه ولا نهاية لبركته ومن السنن الدائمة التي لا تنقطع خيراتها فالزواج طهارة وعفه للزوجين وصلاح للمجتمع، وأنه لابد أن يتخير الزوج الزوجة الصالحة بالخلق والدين وحسن المنبت وأن تختار المرأة ذات الدين والخلق، كما أكد علي أهمية وجوب التوسط في المهر بما ينفع الزوجة ولا يرهق الزوج، وأوضح الاثار السلبية للمغالاه في نفقات المهر والزواج علي الفرد والمجتمع.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.