حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بمركز شباب الزوايدة فى نقادة بقنا

نظم مركز شباب الزوايدة التابع لإدارة شباب نقادة غرب محافظة قنا اليوم، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم من أبناء القرية.

وذكرت سلمى عبد الله مدير إدارة الشباب والرياضة بنقادة، أن الإهتمام بالقرآن الكريم والمتميزين من حفظته إرث راسخ وهو مصدر فخر واعتزاز لوطننا الحبيب مصر على مدار الزمان، كنا وما زلنا نفخر بأهل القرآن .

مضيفه ان المسابقة تأتى تشجيعا للأسر على تعليم أبنائها صحيح دينهم والالتزام بالآداب والأخلاق الحميدة، فتخرج لنا أجيالا نشرف بها ونعتمد عليها في حمل راية الإسلام.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومصطفى حسين أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم عرفه الوكيل الشبابي بالمديرية وسلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.

كما نظم مركز شباب بئر عنبر التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز قفط جنوب محافظة قنا، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بمركز الشباب.

وقال سعد عبدالمقصود مدير إدارة الشباب والرياضة بقفط، أن الإهتمام بالقرآن الكريم والمتميزين من حفظته، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه و مصطفى حسين أبوجبل مدير مديريه الشباب والرياضه بقنا و محمد عبدالرحيم عرفه الوكيل الشبابي بالمديريه وسعد عبدالمقصود مدير إدارة شباب قفط.

وقد اكد سعدعبدالمقصود مدير الإدارة ان هذه المسابقات تبرّز المواهب من النشئ والشباب، كما اضاف إلى إن مثل تلك المسابقات الفنية تشجع الطلائع على الابتكار والابداع واستخراج المواهب فى كثير من الفنون سواء فى الغناء او الرسم او تأليف القصص.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومصطفى حسين أبوجبل مدير مديريه الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم عرفه الوكيل الشبابي بالمديرية وسعد عبدالمقصود مدير إدارة شباب قفط.

وفى السياق ذاته يواصل دوري الأحياء الشعبيه والشوارع بإداره شباب قفط، فاعلياته حيث أقيمت مباراه كره القدم بين فريقي مركز شباب القلعه ومركز شباب الشهيد أكرم عيد حفني بالكلاحين وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

و أشار سعد عبدالمقصود مدير إدارة شباب قفط، أن الإدارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية .

يأتي ذلك تحت رعايه الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مصطفى حسين أبوجبل مدير مديرية الشباب والرياضه بقنا، ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل المديرية للشباب وسعد عبدالمقصود مدير إدارة شباب قفط.