اتحاد جدة يجهز بديل محمد صلاح بعد رفض ليفربول

يجهز نادي اتحاد جدة السعودي لاعب جديد للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري، وذلك بعد أن رفض ليفربول التفريط في النجم المصري محمد صلاح.

اتحاد جدة يجهز بديل محمد صلاح

ويستعد اتحاد جدة لضم اللاعب محمد قدوس، لاعب أياكس الهولندي، بعد أن صرح كلوب بعدم التفريط في اللاعب المصري محمد صلاح.

يشترط المسؤولين في إدارة أياكس أن يدفع النادي السعودي الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب وقيمته 40 مليون يورو.

ويسهم نادي الاتفاق في تسهيل عملية التعاقد بالحصول على خدمات الجناح الأيمن المتواجد بالفعل في قائمة الاتحاد، البرتغالي جوتا فيليبي على سبيل الإعارة، وذلك بعدما فشل اللاعب في إقناع الجهاز الفني بقدراته وإمكانية مساعدته للفريق، ورحيله للاتفاق يقلل عدد الأجانب في قائمة الاتحاد ويفتح باب لآخرين.

يذكر أن أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفضه لرحيل محمد صلاح جناح الريدز، بعد العروض المغرية المقدمة من إدارة اتحاد جدة لضمه في الميركاتو الصيفي.

أضاف كلوب في المؤتمر الصحفي، أنهم لم يتلقوا عرضا بشأن ضم محمد صلاح، لكن في حال وصول عروض الإجابة ستكون لا.

وتابع أن محمد صلاح ليس للبيع لأنه لاعبا ضمن صفوف ليفربول، وهو ملتزم معنا بنسبة 100%.



أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفضه لرحيل محمد صلاح جناح الريدز، بعد العروض المغرية المقدمة من إدارة اتحاد جدة لضمه في الميركاتو الصيفي.





كلوب ينتقد السعودية

وجه كلوب انتقادات لما تفعله السعودية من صفقات بأموال طائلة مضيفا أنها: "ظاهرة الصفقات السعودية المدوية"، في الميركاتو، لافتا إلى أن الأمر ليس رائعا، لكن حال كنا نريد التعاقد مع لاعب نادي مثل ويجان أو الدوري الألماني، سنقوم بالتفاوض مع ناديه وندفع الثمن المطلوب.



وتابع أن الأمر يبدو صعبا أكثر بسبب أن الميركاتو الصيفي بأوروبا يغلق قبل السعودية، مضيفا أنها مشكلة كبيرة، وأن تلك الظاهرة مشابهة لـ روسيا منذ فترة طويلة.



وأضاف مدرب ليفربول أن حجم الأموال المصروفة مجنونة، أنه أمر جديد ومليئ بالتحدي، متأكد تماما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمكنه التدخل في الأمر والتغيير، لكنني لست متأكدا من رغبنهم بالقيام بذلك.

