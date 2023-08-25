محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين

تم الإعلان عن فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين في مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع. أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تعزيز الثقة في قرارات النقل وتلبية احتياجات المعلمين.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أنه تم تشكيل لجان من داخل المديرية والإدارات التعليمية المختلفة لاستقبال التظلمات وفحصها على الفور. وأكد أنه سيتم الرد على الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تقديم التظلم. وأضاف أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم الخميس 31 أغسطس.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مفهوم الشفافية والعدالة في قرارات نقل المعلمين وتمكينهم من طرح أي استفسارات أو ملاحظات قبل أن يتم تنفيذ الحركة. كما تعكس رغبة الإدارة في تحقيق المساواة بين جميع المعلمين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المهنية.

ويعد فتح باب التظلمات فرصة مهمة للمعلمين للتعبير عن مخاوفهم والاستفسار عن أية قضايا تتعلق بحركة التنقلات. ويؤكد ذلك التزام الإدارة بالاستماع إلى احتياجات المعلمين ومساندتهم في تطوير مهاراتهم والعمل في بيئة تعليمية تحقق الانجازات المرجوة.

وتدعو إدارة التربية والتعليم بالوادي الجديد جميع المعلمين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار بخصوص حركة التنقلات الأخيرة إلى تقديم تظلمهم قبل يوم الخميس 31 أغسطس. وتؤكد على أن جميع الطلبات ستتم دراستها وفحصها بعناية والرد عليها في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بتحقيق المبدأ العادل والشفافية في قرارات النقل.