المصرى يغادر إلى المغرب بـ 23 لاعبا للدخول فى معسكر تدريبي

تغادر بعثة فريق الكرة بالنادي المصري مطار القاهرة مساء اليوم في طريقها للدار البيضاء المغربية للدخول فى معسكر تدريبي مغلق ويستمر أسبوعين بمدينة مراكش المغربية حتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة 35 فردًا بينهم 23 لاعب هم : محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وأحمد ياسر ومحمد دبش وكريم العراقى وعمرو موسى وعمرو السعداوى وحسين السيد وحسن على وإسلام عطية وأسامة الجزار وإلياس الجلاصى ومروان حمدى وفرانك إيتوجا وميدو جابر ويوسف الجوهرى وأحمد عيد وباهر المحمدى ومحمد الشامى وليستويل أمانكونا ، وتخلف عن عدم السفر ٤ لاعبين لظروف مختلفة إيزى إيميكا وأحمد أيمن منصور وحسام جريشة وسمير فكرى.

ومن المنتظر أن يلحقوا بالفريق فى معسكره بالمغرب بعد إنهاء بعض الأوراق الخاصة بهم ، كما تضم 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات ، ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية أيام 29 أغسطس الجاري و 3 ، 4 ، 8 سبتمبر المقبل ، وفضل كامل أبو على رئيس النادى عدم وجود أية عناصر من خارج الجهاز الفنى والطبى والإدارى لضمان التركيز والإستفادة القصوى من المعسكر ، وكان الفريق قد أدى "تقسيمة" قوية فى بورسعيد بين اللاعبين بمشاركة جميع اللاعبين ، وأعطى المدير الفنى علي ماهر اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لضمان الإنسجام بين العناصر الجديدة والقديمة .