اللجنة الثلاثية تقيل المدير الإداري للزمالك

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة،رحيل أحمد حسني المدير الإداري للفريق في الأيام القليلة المقبلة عن منصبه.

اللجنة الثلاثية ترشح حمادة انور لتولي منصب المدير الإداري

ورشحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الكرة وعضو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة لتولي منصب المشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

يذكر أن توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، ومدير المديرية إلى نادي الزمالك، وذلك لتسليم وتسلم شؤون النادي إلى اللجنة الثلاثية.

وسبق وتقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقالة جماعية من مناصبهم، على رأسهم أحمد مرتضى منصور الذي كان قد تم اختياره لرئاسة النادي، خاصة بعد قرار عزل مرتضى منصور من منصبه.

ويأتي ذلك في ضوء قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي؛ وذلك لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية.

وتسلم حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي.

وتابع أحمد عبد الوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات محمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، محمد كمال مدير إدارة الشؤون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك وتسيير أمور القلعة البيضاء، لحين عقد الجمعية العمومية وتحديد موعد الانتخابات لانتخاب مجلس جديد لإدارة القلعة البيضاء.