مدرب نيوكاسل يوجه رسالة لكلوب قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجه إيدي هاو مدرب نيوكاسل، رسالة ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وذلك قبل مواجهة الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

مدرب نيوكاسل .. أحترم كلوب

وقال مدرب نيوكاسل في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام ليفربول: "لدي قدر كبير من الاحترام ليورجن وفريقه التدريبي، إذا كنت تحب كرة القدم، فلا أعتقد أنك لا تستطيع أن تحظى بهذا الاحترام، لكننا نتنافس ضد بعضنا البعض، لذا فأنت تقاتل من أجل كل شيء، أنت تقاتل من أجل كل نقطة".

وأردف مدرب نيوكاسل: "حقًا ليس لدي علاقة مع أي مدير فني، فأنا أنافسهم، أجد صعوبة بالغة في إقامة علاقات شخصية مع المنافسين".

وتابع مدرب نيوكاسل: "لقد كنت كذلك كلاعب أيضًا، لم أكن أتحدث قبل المباراة مع الأشخاص الذين أعرفهم في الفريق الآخر، أضع حدًا، هذا ما كنت عليه دائمًا، أنا أحترم يورجن كلوب كثيرًا، وأعتقد أنه قام بعمل لا يصدق، إنه مدير فني لا يصدق، لكنني أضع حدودًا عند الصداقات لأنها غير موجودة بالنسبة لي ضد المنافسين".

وأضاف مدرب نيوكاسل: "هذه المباريات مميزة، معارك نيوكاسل ضد ليفربول، في العام الماضي شعرنا بخيبة أمل بسبب الهزيمتين، لقد تكررت اللحظة الأخيرة من مباراة آنفيلد في ذهني عدة مرات، كانت المباراة على أرضنا مؤلمة أيضًا بطريقة مختلفة، لقد كان يومًا لم نبدأ فيه بشكل جيد لكننا لعبنا جيدًا بعشرة لاعبين".