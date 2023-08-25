مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بمركز الخارجة
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر دهسها بجرار زراعي بقرية تابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.
تُلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول جثة طفل إلى مستشفى الخارجة التخصصي توفُّت في حادث سير.
تبين مصرع إسراء سيد محمد، التي تبلغ من العمر 10 أعوام، إثر دهسها بجرار زراعي في قرية صنعاء جنوب مركز الخارجة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي بناءً على قرارٍ من النيابة العامة.
تحُرِّر محضر بالحادثة، وقد تم إخطار النيابة العامة بالواقعة ، وستقوم بالتحقيقات المُعَتَمَدَةَ.
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