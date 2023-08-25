الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد يقدم التهنئة لمحافظ القليوبية بمناسبة العيد القومي بحضور 3 وزراء والمفتي

قدم الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم الحزب، التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية.

واستقبل اللواء عبد الحميد الهجان الدكتور ياسر الهضيبي أمام مبنى ديوان عام محافظة القليوبية بحفاوة شديدة.

وأشاد الهضيبي بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية الهادفة للنهوض بمصر ورفع شأنها.

وأشاد بالإنجازات التي تحققت على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي والمشروعات التي انعكست على الوطن.

كما أثنى على جهود اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وجهوده المبذولة في النهوض بالمحافظة في كافة القطاعات.

ووجه المحافظ الشكر للنائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأثنى على مجهوداته البرلمانية الهادفة للارتقاء بالوطن.

وأدى الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها بحضور عدد من الوزراء والمحافظين السابقين ورئيس جامعة بنها وقيادات المحافظة.

كانت محافظة القليوبية قد احتفلت بالعيد القومي بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ووزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعددا من المحافظين السابقين في اطار الاحتفالات بالعيد القومي للقليوبية.

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