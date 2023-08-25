إزالة فورية لحالتى تعدى بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا اليوم الجمعة، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٥٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت، إتجاه حوض كوم موج داخل حدود ال ٢ كيلو .

وذكر اللواء طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.