رئيس رابطة الدوري الإسباني يهاجم روبياليس بعد قبلة نهائي مونديال السيدات

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، نظيره لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد واقعة تقبيله لقائدة منتخب سيدات إسبانيا بإحتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.

تيباس يهاجم روبياليس

كتب تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني: "يجب أن أعترف أنه كان من الصعب للغاية شرح ما يحدث مع لويس روبياليس خلال هذه السنوات، لدي شعور بأن الكثير من الناس، حتى الآن، لم يفهموا ما يجب أن يعيشه أعضاء مجتمع كرة القدم في التعامل معه كرئيس لـ الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني : "إن الإيماءات الكارهة للنساء، والتعبيرات البذيئة، وكارثة البروتوكول، والإهانات الناجمة عن هذا الإحراج العالمي الأخير ليست مفاجئة، وكانت لها سوابق واضحة كان ينبغي أن تمنع وقوع ضحية جديدة (والتي لا ينبغي أن تكون في دائرة الضوء)".

وواصل رئيس رابطة الدوري الإسباني : "الإهانات والتبجح والابتزاز والتهديدات والتجسس والاضطهاد والاحتيال باستخدام الهيئات الفيدرالية، نعاني منها وندين الكثير منها، كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، كرة الصالات، أندية كرة القدم للهواة، اتحادات لاعبي كرة القدم، رؤساء الأقاليم، رؤساء الرياضات العليا المجلس، المديرون والوزراء، والحكام، واللاعبون... قائمة النساء والرجال المتضررين من لويس روبياليس هذه السنوات طويلة جدًا ويجب أن يتوقف هذا".

وشدد تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني : "روبياليس مهتم بالكذب وتقديمي كمتآمر ليختبئ في مسافة متساوية زائفة ويبتعد عن فضائحه وتجاوزاته، لا شيء أبعد عن الواقع، على الرغم من أن خدعة الإيذاء الفظة نجحت مرات عديدة، إلا أن الاستمرار في المحاولة هذه المرة أمر مثير للسخرية، فمن المستحيل أن نعزو سلوكه الكاره للنساء والمحتقر إلى أي مؤامرة سخيفة في حين أن الإضرار بسمعة كرة القدم الإسبانية بأكملها أصبح لا مفر منه بالفعل".

يذكر أن رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إمكانية استقالته من منصبه، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهته له بعد سلوكه مع لاعبات المنتخب الإسباني في نهائي مونديال السيدات.

ووضع رو

بياليس تحت نار الانتقادات بعد تقبيله جينيفر هيرموسو بعد تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات، للمرة الأولى في تاريخهم على حساب نظيره الإنجليزي.



يأتي ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن روبياليس سيقدم باستقالة اليوم الجمعة خلال الاجتماع العام غير العادي للاتحاد.

أضاف روبياليس خلال الاجتماع العام غير العادي لاتحاده: أنا .. لن أستقيل!.. لن أستقيل!.. لن أستقيل!.. لن أستقيل!.. لن أستقيل!".

وتابع: إذا كنتم تعتقدون أنني يجب علي الاستقالة، فأنا لن أستقيل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن يوم أمس الخميس، فتح تحقيق من جانب اللجنة التأديبية مع روبياليس، بعدما آثار تقبيله لهيرموسو انتقادات الجميع بشكل لاذع.