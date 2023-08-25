انخفاض جديد بأسعار الذهب في مصر بمنتصف اليوم

شهدت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة تراجعًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 25 أغسطس، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2280 جنيهًا للجرام، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوط دون 1917 دولار لتظل الأونصة قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

عيار 21 يسجل 2280 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6528 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13055 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26110 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 52340 جنيه

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 13850 جنيها.

أسعار الذهب العالمي اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.

العقود الآجلة للذهب

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0527 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس أمس الخميس.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس "من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارا".

وأضاف "من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب".

والدولار في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.