انخفاض عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمنيا

تشهد محلات الصاغة والمشغولات والسبائك الذهبية ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، إنخفاض سعر عيار 21 ، فلا فلا يزال عيار 21 من الذهب الأصفر ، هو الأكثر مبيعا وإقبالا من شعب المنيا ، سواء للمقبلين على الزواج أو الإقتناء كوعاء إدخاري وإستثماري آمن .

شعب المنيا شأنه شأن طبائع الشعب المصري ، منذ قديم الزمان وهو لايعرف سوى شراء وبيع عيار 21 فهو يمثل عقيدة إستثمارية لاجدال فيها وتتباهي السيدات والفتيات بشراءه ، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة والمشغولات الذهبية بالمنيا ، والذي سجل 2285 بإنخفاض 5 جنيهات للجرام من عيار 21 ، وهو الأكثر مبيعا .

وسجل سعر عيار 18 يسجل 1959 جنيهًا ، وسجل سعر عيار 24 يسجل 2611 جنيهًا ، الجنيه الذهب 18280 جنيهًا ، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6528 جنيهًا ، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13055 جنيهًا ، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26110 جنيهًا ، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 52340 جنيهًا ، وسجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيهًا ، سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 13850 جنيهًا .