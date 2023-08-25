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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انخفاض عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة بالمنيا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تشهد محلات الصاغة والمشغولات والسبائك الذهبية ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، إنخفاض سعر عيار 21 ، فلا فلا يزال عيار 21 من الذهب الأصفر ، هو الأكثر مبيعا وإقبالا من شعب المنيا ، سواء للمقبلين على الزواج أو الإقتناء كوعاء إدخاري وإستثماري آمن .

 

شعب المنيا شأنه  شأن طبائع الشعب المصري ، منذ قديم الزمان وهو لايعرف سوى شراء وبيع عيار 21 فهو يمثل عقيدة إستثمارية  لاجدال فيها وتتباهي السيدات والفتيات بشراءه  ، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة  بمحلات الصاغة والمشغولات الذهبية بالمنيا ، والذي سجل 2285 بإنخفاض 5 جنيهات للجرام من عيار 21 ، وهو الأكثر مبيعا .

 

وسجل سعر عيار 18 يسجل 1959 جنيهًا  ، وسجل سعر عيار 24 يسجل 2611 جنيهًا  ، الجنيه الذهب 18280 جنيهًا  ، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6528 جنيهًا  ، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13055 جنيهًا  ، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26110 جنيهًا  ، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 52340 جنيهًا  ، وسجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81388 جنيهًا  ، سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 13850 جنيهًا .

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