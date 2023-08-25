في إطار جهود المحافظة لترشيد استهلاك المياه، وإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب بنطاق المناطق السكنية، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد حملاتها لإزالة تلك المخالفات. وقد أسفرت هذه الجهود حتى الآن عن إزالة 34 مخالفة بنطاق مركز الخارجة.

وتأتي هذه الحملات في إطار سعي المحافظة للحفاظ على الخزان الجوفي وضمان كفاءة وصول خدمة المياه للمستخدمين في المناطق السكنية. وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باستخدام مياه الشرب، وذلك حفاظًا على الموارد المائية وضمان استدامتها.

وتتضمن تلك الاشتراطات عدة نقاط هامة، منها عدم استخدام مياه الشرب في ري الزراعات أو غسيل السيارات، حيث يجب استخدام مياه الري المناسبة لهذه الأغراض. كما يجب على المواطنين تركيب أجهزة توفير الماء وتقنيات الرش المتقدمة لتقليل استهلاك الماء وتحقيق الكفاءة في استخدامه.

وتشدد المحافظة على أن مخالفة إزالة بهذا الشأن تُعرَّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، وذلك بهدف تحقيق التوعية والحث على المحافظة على الموارد المائية والتوجه نحو استخدام مستدام للمياه.

ويأتي تكثيف جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد في إزالة مخالفات استخدام مياه الشرب في إطار الحملة الشاملة التي تدعمها المحافظة للتصدي للتبذير وتعزيز ثقافة الاستدامة في استخدام الموارد المائية. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الحملات بنجاح في الفترة القادمة، مع تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية

وبتلك الجهود المستمرة، تأمل المحافظة في توعية المواطنين بأهمية استدامة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الخزان الجوفي لضمان توفير خدمة المياه بشكل مستمر وفعال في المناطق السكنية.

ضبط وإزالة فورية لـ 34 مخالفة توصيلات مياة بنطاق مركز الخارجة

ضبط وإزالة فورية لـ 34 مخالفة توصيلات مياة بنطاق مركز الخارجة

ضبط وإزالة فورية لـ 34 مخالفة توصيلات مياة بنطاق مركز الخارجة

ضبط وإزالة فورية لـ 34 مخالفة توصيلات مياة بنطاق مركز الخارجة