33 مسجد في الوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه جرى انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية النظيفة في محافظة الوادي الجديد. تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتوفير المزيد من الكهرباء بطرق صديقة للبيئة.

وقد تم اختيار 33 مسجدًا كبيرًا في المحافظة لتنفيذ هذا المشروع في المرحلة الأولى. ومن المهم أن يكون هذا العدد من المساجد الرائدة في المنطقة مزوَّدًا بالطاقة الشمسية لضمان استخدامها بكفاءة وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة.

وتستهدف هذه المبادرة خفض استهلاك الكهرباء التقليدي وتقليل تلوث الهواء المرتبط به. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التكنولوجيا الشمسية على تحقيق توفير في تكاليف الكهرباء وتحقيق استدامة أكبر في قطاع المساجد.

وفيما يتعلق بالخطة المستقبلية للمشروع، يعمل الفريق الفني المختص حاليًا على إعداد خطة لدخول 50 مسجدًا جديدًا ضمن المشروع. وسيتم تنفيذ تلك المرحلة في الأشهر القليلة المقبلة، بهدف توسيع نطاق العمل وزيادة عدد المساجد التي تستفيد من الطاقة الشمسية.

وأعرب د. مختار جمعة عن سعادته بهذه الخطوة وتأكيده على أهمية دور المساجد في الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين المصلين. وشدد على أن هذا المشروع هو خطوة إيجابية نحو استدامة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

بهذا المشروع، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في البنية التحتية للدولة، وتسعى إلى تحقيق أهداف تنموية وبيئية مستدامة في جميع أنحاء البلاد. إن هذه الخطوة تُعَدُّ قفزة نوعية في سبيل توفير مستقبل أفضل وأصلح للأجيال القادمة.