باريس سان جيرمان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة لانس بالدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان إصابة مهاجمه قبل مواجهة لانس، غدا السبت، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي.

وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي إصابة راموس، بإجهاد عضلي، مما حرمه من المشاركة في المران الجماعي.

وكشف بيان باريس سان جيرمان أن راموس تدرب بشكل منفرد، ولم يحسم مدى جاهزيته لخوض المباراة أو مدة تعافيه.

كما أعلن نادي باريس سان جيرمان قائمة إصابات الفريق والتي تشهد تواجد كل من خوان بيرنات، لي كانج إن، برسنيل كيمبيمبي، نوردي موكيلي ونونو مينديس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و لانس بالدوري الفرنسي

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان نظيره لانس غداً السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية، و الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.