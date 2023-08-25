الأنبا غبريال يترأس "درس الكتاب المقدس" الليلة

يترأس نيافة الأنبا غبريال، أسقف الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، اليوم الجمعة، فعاليات "درس الكتاب المقدس" بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية، بدءًا السابعة والنصف مساءً.

يستهل اللقاء بمشاركة خورس الشمامسة وأحبار الكنيسة من خلال اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم، وتلاوة أسفار مخصصة من الإنجيل يليها درس التفسير والشرح لإحدى مزامير الكتاب المقدس برئاسة أسقف الإيبارشية وحضور الأقباط.

اختتمت الكنيسة القبطية الثلاثاء الماضي، فترة صوم العذراء واحتفلت بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، الذي يعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.

ويفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن صوم العذراء، أن الصوم يعتبر صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.