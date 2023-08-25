أزمة جديدة بلبنان.. مراقبو الحركة الجوية في مطار بيروت يضربون عن العمل

يشهد مطار بيروت، المطار المدني الوحيد في لبنان، أزمة كبيرة بسبب المراقبين الجويين الذين تقلص عددُهم من 52 إلى 13 مراقباً فقط، فيما يعتزم مراقبو الحركة الجوية في المطار، الإضراب عن العمل الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين، ما من شأنه أن يغلق المطار الكائن في بيروت جزئيا.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في الخامس من سبتمبر، ولن يعمل مراقبو الحركة الجوية خلال الليل بين الثامنة مساء والسابعة صباحا.

وأوضح المراقبون الجويون في بيان، أن كل الاقتراحات التي طُرحت لحل الأزمة اصطدمت بحواجز طائفية وسياسية: وقالوا: "نحن نعمل باللحم الحي وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، تفوق 300 ساعة شهرياً".

وفي حين تحدث مراقبون عن ضغوط يتعرضون لها للتراجع عن البيان، قال رئيس المطار فادي الحسن، إنه لن يتم تعليق أي رحلة في المطار الذي سيبقى يعمل على مدار الساعة، معتبراً ألا تبنّي رسمياً من مراقبي مركز التحكم الجوي للبيان.

ويأتي إعلان الفريق المكون من 13 عضوا في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بعد تقرير من منظمة أوروبية لمراقبة سلامة الطيران، أثار مخاوف بعد تفتيش المطار.

ومن المفترض أن يكون هناك 87 من أفراد مراقبة الحركة الجوية في المطار.

وواجه المطار الواقع في بيروت انقطاعات كهرباء، ونقصا في المعدات لشهور خلال موسم السياحة المزدحم، حيث سافر أكثر من 4 ملايين شخص إلى لبنان منذ بداية العام.

مخاوف أمنية

وكانت هيئة سلامة الطيران الأوروبية والمنظمة الدولية للطيران المدني قالتا في تقرير نشرته وسائل إعلام لبنانية الأسبوع الماضي إن تفتيشهما لمطار بيروت في بداية الصيف الجاري كشف عن العديد من المخاوف الأمنية، ومنها النقص الحاد في عدد أفراد المراقبة الجوية.

وقال مراقبو الحركة الجوية في بيانهم إن الحكومة تجاهلت مقترحاتهم المتكررة لحل المشكلة، ومن بينها جلب خبراء من الخارج وحل مشكلاتهم الأمنية.

وأضافوا أنهم يعملون نحو 300 ساعة شهريا وسن معظمهم يزيد على خمسين عاما.

وذكرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان الأسبوع الماضي أن نقص موظفي المطار جزء من مشكلة عالمية كان لقيود جائحة كورونا يد فيها.

وتابعت أن السلطات تدرب موظفين جددا بدعم من المنظمة الدولية للطيران المدني.

وصمة عار وفضيحة جديدة

ومن جانبه علق فؤاد مخزومي، النائب السياسي، عبر حسابه الشخصي بمنصة «إكس»، عقب صدور التصنيف ، قائلًا : "لم يكن ينقص لبنان أزمة جديدة تضاف إلى أزماته المتعددة حتى أتى تقرير كل من هيئة سلامة الطيران الأوروبية والمنظمة الدولية للطيران المدني ليصنفا مطار رفيق الحريري الدولي على أنه ما دون المقبول ويحذر من خطر على سلامة المسافرين" .

وتابع: "ما حصل وصمة عار وفضيحة جديدة سببها الطبقة الحاكمة وسياساتها المتعاقبة في عدم تعيين موظفين مؤهلين ومن ذوي الخبرة".

ويُذكر أن لبنان يشهد منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا ، بالتزامن مع شلل سياسي وفراغ في سدة الرئاسة جراء انقسامات سياسية تمنع انتخاب رئيس للجمهورية منذ نحو خمسة أشهر، وتقود البلاد حكومة تصريف أعمال، ما يعطل اتخاذ القرار على كافة المستويات.

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