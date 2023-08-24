جنود الرب يقتحمون الملاهي الليلية في لبنان.. شاهد

هاجم مجموعة شباب يطلقون على أنفسهم اسم "جنود الرب" ملهى في مار مخيل وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بحجة وجود أشخاص يروجون لمجتمع ميم داخله.

وتداول رواد موقع X مقاطع فيديوهات لملاهى ليلية، منها ملهى "madam Om" الموجود في شارع "مار ميخايل"، تم تدميره تماما، وفي أحد الفيدوهات، يصيح أحد المهاجمين: "هذا المكان يروّج للمثليين وهذا الأمر ممنوع في أرض الرب".

وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، لتصرف جنود الرب، وعلق حسن مرعب، المفتش العام المساعد لدار الفتوى اللبنانية: "تحية من القلب الى شباب ‎جنود الرب على ما قاموا به منذ قليل من منع حفل للشذوذ الجنسي في أحد شوارع ‎بيروت، ألا سلمت يمينكم، وقلتها سابقا وأكررها أنني إلى جانب كل من يواجه هذا الشذوذ والفجور والتخلف الفطري وأضع يدي بيدهم للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعنا في وجه هذا الفكر المنحل الهدام".

بينما على آخر: " مشهد اخر من الهجمة البربرية لمن يدعون انهم جنود الرب، برعاية وزراء الداخلية والثقافة والتربية ورؤساء الطوائف قشة لفة.. وكل المحرضين فردا فردا. وعذرا اذا نسينا حدا من لائحة العار الهوموفوبية".

جنوب الرب تهاجم في هذه الاثناء شارع قرب دفاع المدني مار مخايل في pub اسمه"on " تقام فيه حفلة ترويج للشذوذ الجنسي #شواذ pic.twitter.com/l31XgCY9iE — Rabih Moustafa (@23Rabih) August 23, 2023