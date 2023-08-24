عاجل
عاجل .. مدبولي يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة
الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جنود الرب يقتحمون الملاهي الليلية في لبنان.. شاهد

صورة من الملهى الليلي
صورة من الملهى الليلي

هاجم مجموعة شباب يطلقون على أنفسهم اسم "جنود الرب" ملهى في مار مخيل وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بحجة وجود أشخاص يروجون لمجتمع ميم داخله.

 

وتداول رواد موقع X  مقاطع فيديوهات  لملاهى ليلية، منها ملهى "madam Om"  الموجود في شارع "مار ميخايل"، تم تدميره تماما، وفي أحد الفيدوهات، يصيح أحد المهاجمين: "هذا المكان يروّج للمثليين وهذا الأمر ممنوع في أرض الرب".

وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، لتصرف جنود الرب،  وعلق حسن مرعب، المفتش العام المساعد لدار الفتوى اللبنانية: "تحية من القلب الى شباب ‎جنود الرب على ما قاموا به منذ قليل من منع حفل للشذوذ الجنسي في أحد شوارع ‎بيروت، ألا سلمت يمينكم، وقلتها سابقا وأكررها أنني إلى جانب كل من يواجه هذا الشذوذ والفجور والتخلف الفطري وأضع يدي بيدهم للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعنا في وجه هذا الفكر المنحل الهدام".

 

بينما على آخر: " مشهد اخر من الهجمة البربرية لمن يدعون انهم جنود الرب، برعاية وزراء الداخلية والثقافة والتربية ورؤساء الطوائف قشة لفة.. وكل المحرضين فردا فردا. وعذرا اذا نسينا حدا من لائحة العار الهوموفوبية".

مواد متعلقة

جندي من قوات فاجنر ينهار أمام نصب قائده التذكاري.. فيديو

بوشم وجرح اليد.. التعرف على جثامين يفجيني وأوتكين بين ضحايا الطائرة

فلسطين تسحب من الأسواق منتج إسرائيلي ملوث ببكتيريا خطيرة

الأرصاد تحذر من اضطراب بالملاحة

ختام الدورة التاسعة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالنادي النهري للمحامين

الليلة قمر صفر في طور التربيع الأول .. شاهدوه

"سهيل" النجم المُبشر بالشتاء يظهر في السماء الليلة

إقبال على مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة للمحامين