عضو مجلس الحي بفرنسا تكشف لـ “الوفد” إيجابيات وسلبيات الانضمام لمجموعة بريكس

علقت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي بفرنسا، على موضوع إنضمام مصر لمجموعة بريكس، قائلة: “ دخول مصر في دول البريكس وانضمامها مع السعودية والإمارات بجانب الهند والصين والارجنتين ودول اخري اثار جدلا كبيرا بالنسبه للاقتصاديين والمحللين والخبراء، حول فائده ذلك وهل سيعود بالنفع علي اقتصادها الفترة المقبلة؟”.



فوائد انضمام مصر لمجوعة بريكس

وقالت “جادو”، في تصريحات للوفد، “ من وجه نظري المتواضعه اننا في زمن التحالفات الاقتصاديه الكبري فبعد الازمه الروسيه الاوكرانيه عانت دول متعدده مثل اروبا ودول كبري اخري من الازمات الاقتصاديه المتكرره والارتفاع الملحوظ في السلع والخدمات ومن ضمن هذه الدول مصر التي تعاني ايضا من ارتفاع الاسعار نتيجه الازمات الازمات العالميه الاقتصاديه وبعد هيمنه امريكا علي معظم دول العالم واستيراد السلع الاساسيه بالدولار وفرض هيمنته الاقتصاديه علي العالم اجمع كان لابد من الخروج من تلك السيطره بنظام اقتصادي جديد وتحالفات اقتصاديه اكبر”.



وأضافت عضو مجلس الحي بفرنسا: “ حتي تتضح الصوره اكثر فانضمام مصر لمجموعه البريكس له ايجابيات واكيد له سلبيات وحتي نقيم الوضع ففي وجه نظري المتواضعه ان انضمام مصر للبريكس له ايجابيات متعدده منها علي سبيل المثال فتح المجال للتعامل بعمله جديده والحفاظ مؤقتا علي عمله البلد ليتسنى لاعضاء البريكس عمل اتحاد اقتصادي قوي مثل الاتحاد الاوروبي وصدور عمله موحده لتلك الدول وتقليل الاعتماد علي الدولار مما يعمل علي احداث عمليه توازن القوي الشرائية في العالم ، بالاضافه الي فتح باب أسواق اقتصاديه جديده ودفع بقدرات وموارد دول المجموعة في دعم خطط التنمية وتوسيع الفرص التنموية في مصر”.



وتابعت: “ كما أن الانضمام لمجموعه البريكس سوف يعمل علي تعزيز التأثير والقوة الدولية حيث إن دعوة الدول الجديدة للانضمام لتجمع دولي قوي مثل “بريكس سيعزز من تأثير وقوة تلك الدول خاصة في المشهد الدولي وسيجعل هذه الدول أكثر قدرة على التأثير في صياغة السياسات العالمية وتحقيق مصالحها، كل هذا بجانب القوي التي تتمتع بها مصر وغيرها من الدول المنضمة للبريكس فمصر لها ثقلها السياسي والاستراتيجي في القاره الافريقيه بالاضافه للسعوديه التي تعتبر ثان اكبر مصدر للنفط والصين والهند من كبري الدول الصناعيه ايضا لذلك اعتقد انها سوف تفتح افاقا اقتصاديه غايه في الاهميه للتحالفات الجديده ”.

سلبيات انضمام مصر لمجموعة بريكس



أما بالنسبة للسلبيات التي قد تعتري هذا الانضمام، أشارت “جيهان جادو” أنها تتتمثل في الخوف من وجود سيطره اقتصاديه للجانب الصيني فيما بعد بالاضافه الي خساره الجانب الامريكي والدول العربيه من ناحيه المشروعات العملاقه، ومن وجه نظري لايوجد نظام عالمي في العالم اجمع الا وله سلبياته وايجابياته ودائما يوجد هيمنه للدول الاكبر اقتصاديا لكن نستطيع القول بان الخروج من تلك الازمات باقل الخسائر هو فائده وفتح افاق اقتصاديه عالميه بشكل مختلف للخروج من عنق الزجاجه.