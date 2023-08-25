الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ترامب يغادر سجن فولتون بعد 20 دقيقة من حبسه| شاهد

موكب ترامب
موكب ترامب

غادر دونالد ترامب ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، سجن فولتون ، بولاية جورجيا، بعد 20 دقيقة من حبسه في موكب ضخم. 

موكب ترامب 

ولم تنتهي الإجراءات القانونية لــ دخول وخروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال الــ20 دقيقة، ورغم ذلك تحرك  موكب ترامب من داخل سجن فولتون ، وهناك تعقيدات تقنية تتعلق بتغطية سجن ترامب ، لذلك لم تتوفر معلومات دقيقة عن ما حدث داخل سجن فولتون. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "موكب ترمب يتحرك إلى خارج السجن بعد قضائه نحو 20 دقيقة داخله". 

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