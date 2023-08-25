الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشر صورة "جنائية" لــ ترامب من داخل سجن فولتون| شاهد

صورة جنائية لــ دونالد
صورة جنائية لــ دونالد ترامب

نشرت وسائل إعلام أمريكية، صورة جنائية لــ دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، من داخل سجن فولتون . 

 

صورة جنائية لــ دونالد ترامب

وأخذت الصورة الجنائية لــ ترامب، داخل سجن فولتون، بولاية جورجيا الأمريكية ، وأصدرها عمدة مقاطعة فولتون ، وهي الصورة الرسمية لـ ترامب ، وتبدو عليه ملامح الغضب والحدة على وجه بشكل كبير . 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية ، بعنوان: إعلام أميركي ينشر ما يقول إنها "الصورة الجنائية" لترمب في سجن فولتون. 

 

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