نشر صورة "جنائية" لــ ترامب من داخل سجن فولتون| شاهد

نشرت وسائل إعلام أمريكية، صورة جنائية لــ دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، من داخل سجن فولتون .

صورة جنائية لــ دونالد ترامب

وأخذت الصورة الجنائية لــ ترامب، داخل سجن فولتون، بولاية جورجيا الأمريكية ، وأصدرها عمدة مقاطعة فولتون ، وهي الصورة الرسمية لـ ترامب ، وتبدو عليه ملامح الغضب والحدة على وجه بشكل كبير .





جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية ، بعنوان: إعلام أميركي ينشر ما يقول إنها "الصورة الجنائية" لترمب في سجن فولتون.

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