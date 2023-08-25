أستاذ جامعي: انضمام مصر لمجموعة بريكس نجاح جديد يضاف للدبلوماسية الاقتصادية

أكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن قمة بريكس هو تجمع أكثر دول نموا في العالم و هم 5 دول وقبل انضمام الـ 6 دول الجدد كان بها حوالى 40% من سكان العالم.

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زيادة حجم أقتصاد البريكس يقاس بالناتج المحلى

وأضاف “غنيم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “DMC” اليوم الجمعة، أن زيادة حجم أقتصاد البريكس يقاس بالناتج المحلى وهو مجموع السلع داخل حدود كل دولة في العالم.

انضمام مصر لمجموعة بريكس هو نجاح جديد يضاف إلى الدبلوماسية الاقتصادية

ونوه إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس هو نجاح جديد يضاف إلى الدبلوماسية الاقتصادية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تقيم علاقات متوازنة ودقيقة مع جميع القوى العالمية سواء شرقا أو غربا، لخدمة المصالح المصرية الإقتصادية والتى تهدف إلى زيادة الإستثمار وزيادة التصدير.

وأكد الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن هذه العلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والمصالح المشتركة وتعظيم الفوائد التى تجنيها مصر من هذه الدول.