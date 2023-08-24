رئيس بوروندي أمام «بريكس»: نحتاج مشاركة إفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب (شاهد)

أكد رئيس بوروندي ورئيس تجمع شرق أفريقيا إيفاريست ندايشيميي، إن قمة بريكس جاءت في وقت مهم، إذ يمر العالمُ بأزمة اقتصادية.

وشدد ندايشيميي كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس، على أهمية الاستجابة الجماعية للتداعيات وتعزيز مبدأ المساواة والتضامن والشمول، لافتا إلى أن التحالف مع بريكس هو الطريقة المثلى لتعزيز المشروع الجماعي المشترك وتوسيع قاعدة الأعضاء والأصدقاء.

وأضاف أنه يجب تطبيق الشراكة مع أفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب، فالتعددية القطبية مسألة ضرورية لأنها تعزز الإصلاحات في المؤسسات العالمية .

وأكمل ندايشيميي :"الاستقلال لا يمكن أن يكون حقيقيا دون استقلال اقتصادي، ووضعنا رؤية جديدة لعام 2040 ولعام 2060، وهذا الالتزام يستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الانتاج من أجل زيادة الصادرات، ونريد التواصل مع الشركاء الجدد وتنشئ شراكات جديدة بما يفيد البلدان الأعضاء من أجل تعزيز أدائنا في قطاعات مختلفة مثل التعدين".

قمة البريكس

وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.

ما هي مجموعة البريكس؟

ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".