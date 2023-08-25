البلدي بـ 90 جنيهًا.. أسعار الدواجن بأسواق الأقصر اليوم الجمعة

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الأقصر، الجمعة، انخفاض طفيف، في أسعار الفراخ البيضاء، حيث سجل سعر الكيلو للبيضاء 50 جنيهًا.

وسجل كيلو الفراخ الفراخ البلدي في أسواق الأقصر، 90 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما الأمهات سجلت 50 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي 90 جنيهًا، أما المسكوفي فسجل اليوم 100 جنبه للكيلو.

وسجل سعر الفراخ الحمراء نحو 80 جنيهًا للكيلو، و100 جنبه لجوز الحمام، و145 لكيلو البانية، أما الأوراك فسجلت 65 جنيه للكيلو الواحد، و75 لطبق الصدور، و130 جنيه لشيش الطاووق، و135 جنيها للشاورما.