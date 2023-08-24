الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران  يلتقى سفير كوريا الجنوبية لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اليوم  الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى السفير كيم يونج هيون السفير الجديد لدولة  كوريا الجنوبية بالقاهرة ، وذلك لبحث وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدنى .

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الكورى متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد " مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكورية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدنى  مشيرا الى حرص الوزارة على توطيد هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات ودعم خطط التعاون الاستثمارى بين الجانبين بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين الصديقين.. معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الكورى لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجارى بين الدولتين .

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اًفاق التعاون المشترك

وفى السياق ذاته أكد السفير كيم يونج هيون على  أن بلاده ترحب باًفاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة خاصةً مع توافر الفرص الواعدة  داخل الدولة المصرية فى مجالات متعددة ومن بينها الطيران المدنى .

كما أشاد سفير كوريا الجنوبية بجهود وزارة الطيران المدنى المستمرة فى  تنشيط  الحركة السياحة الوافدة الى مصر من خلال افتتاح العديد من المطارات فى المناطق ذات المقاصد السياحية الهامة مثل مطار سفنكس   الذى يعُد من المطارات الواعدة خاصة بالنسبة للسائحين الكوريين لما تتمتع به  هذه المنطقة من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة فى العالم معرباً عن أمله بتشغيل خط طيران مباشر بين البلدين فى القريب العاجل .

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