الجمعة 25 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار اللحوم والأسماك في البحيرة اليوم الجمعة 25_8_2023

أسواق البحيرة
أسواق البحيرة

قامت (بوابة الوفد) بجولة في  أسواق اللحوم والأسماك بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الجمعة ، والتي شهدت إستمرارثبات في أسعار اللحوم ،سواء الطازجة أو المجمدة ، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 280جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

وفي أسواق الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ، واصلت الأسعارإرتفاعها ،حيث تراوحت أسعار البوري مابين 80إلي 100جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 210إلي 240جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 70إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .

 