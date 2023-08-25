أسعار اللحوم والأسماك في البحيرة اليوم الجمعة 25_8_2023

قامت (بوابة الوفد) بجولة في أسواق اللحوم والأسماك بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الجمعة ، والتي شهدت إستمرارثبات في أسعار اللحوم ،سواء الطازجة أو المجمدة ، حيث تراوحت أسعار اللحوم الطازجة مابين 280جنيها إلي 300جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

وفي أسواق الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة ، واصلت الأسعارإرتفاعها ،حيث تراوحت أسعار البوري مابين 80إلي 100جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار أحجام المتوسطة مابين 210إلي 240جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 70إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .