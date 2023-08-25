عصام السقا أفضل ممثل دور ثان عن "جعفر العمدة" ويهديها لمصطفى درويش

فاز الفنان عصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور عن مسلسل "جعفر العمدة"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة، وقدم عصام الجائزة للفنان الراحل مصطفى درويش.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

من ناحية أخري، يشارك الفنان عصام السقا، بطلاً فى مسلسل "كف مريم" مع النجم شريف سلامة، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

حيث يقدم السقا دورًا محوريًا مهمًا في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى اطار اجتماعى صعيدى.

عصام السقا

ومن المقرر أن يبدأ الفنان شريف سلامة تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "كف مريم" الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث انضم للعمل كل من: شريف تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن

وكان تعاقد الفنان شريف سلامة على خوض بطولة مسلسل "كف مريم"، إذ يعكف السيناريست أمين جمال حاليًا على كتابة حلقات المسلسل، بينما يقوم المخرج أحمد حسن بمعاينة أماكن التصوير المختلفة استعدادًا لبدء تصوير العمل منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة العمل، ومنهم تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، وجار التعاقد مع باقي طاقم عمل المسلسل.

شريف سلامة

من ناحية أخرى، بدأت أسرة الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» بطولة الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى التحضيرات الأولية للمسلسل،إذ ينشغل المخرج خالد الحلفاوى بمعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى البدء فى اختيار وترشيح باقى الممثلين وتحديد موعد بدء التصوير، إذ لم تتعاقد أسرة المسلسل رسميًا حتى الآن إلا مع الفنانين شريف سلامة ودينا الشربينى، كما يتم التفاوض حاليًا على عرضه فى شهر رمضان أو خارجه مع الجهة المنتجة، والجزء الثانى من المسلسل يتكون من 15 حلقة، وكان الجزء الأول من العمل قد تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وشارك فى بطولته إسعاد يونس وأحمد جمال سعيد.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دينا الشربيني كل من شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وكان شارك شريف سلامة مؤخرًا فى فيلم “ساعة إجابة” مع الفنانة غادة عادل الذي عرض فى السينمات.

وظهر الثنائي غادة عادل وسوسن بدر فى صورة من كواليس العمل حيث يجسدان دور أبطال خارقين.

ساعة إجابة

قصة ساعة إجابة:

تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره يجسده تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطًا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

ساعة إجابة

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أبطال فيلم ساعة إجابة:

ويشارك في فيلم ساعة إجابة، الكثير من الفنانين، منهم: سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، الطفل سليم مصطفى، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضًا.