حد يسحب المايك من تامر عاشور.. ملك الأحزان يبكي الوطن العربي

اكتملت "ليلة الدموع" التي تقام الآن على مسرح بنش في جدة، بالمملكة العربية السعودية، بصعود الفنان تامر عاشور، والذي جعل الليلة استثنائية، وقدم وصلة رائعة من أروع أغانيه جعلته يتصدر تريند رقم واحد على محركات بحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا.

تامر عاشور يبكي جماهير الوطن العربي

تصدر اسم الفنان تامر عاشور محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بالأخص موقع تويتر، عقب صعوده على مسرح ليلة الدموع، وقدم وصلة رائعة من الأغاني الحزينة التي تميز بها طوال مشواره الفني.

تامر عاشور

تامر عاشور

تامر عاشور

تامر عاشور

تامر عاشور

أبكى تامر عاشور الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي والحاضرين في الحفل، وسرعان ما تحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات كالأتي، "اخيراااااًًً تامر عاشور يلااا يا فنان دمرنااااا"، "كل اللي غنوا في ليلة الدموع حسوا ولو للحظة إنهم مقيدين وعايزين يخرجوا بره النص بأغانيهم الفرفوشة إلا تامر عاشور، هاتجيبه كده تجيبه كده مفيش غير أحزان"، "حد يسحب المايك من استاذ تامر عاشور"، "اللي بيعمله تامر عاشور ده إجرام فني"، "ياجدعاان الوحيد اللي مش محتاج يبذل اي مجهود عشان ينكد علينا .. دكتوراه في النكد"، "عايزة اقعد قعدة مع تامر عاشور يفهمنى حصله اى فحياته يخليه يغنى الاغانى دى بأمانة"، "تامر عاشور مجرم غناء و مجرم لايڤ ايه الجمال دا"، "تامر عاشور بوظ حاجات أنا تعبت ف تصليحها".

حفل ليلة الدموع في السعودية

توالت المفاجئات في حفل ليلة الدموع بالمملكة العربية السعودية، حيث افتتح كورال روح الشرق ، وقدموا من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى، وكان مفاجئة الحفل شيرين عبد الوهاب، وأحمد كمال، ومحيي إسماعيل، ومحمد جمعة، ومجموعة رائعة من نجوم الأحزان".

حفل ليلة الدموع

ولكن كان أكبر تصريحات الحفل يرجع للفنانة شيرين والتي جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد لأول رد لها على أنغام بعد خناقة "صوت مصر" وقدمت لها الشكر قائلة :" عايزة أقدم شكرًا خاص لفنانة كبيرة وقديرة وهي أنغام شكرا يا بنت الأصول كتر خيرك"، وسرعان ما تصدر هشتاج بنت الأصول تريند تويتر واعتبرها الرواد رد قوي من شيرين.

وأبرز الحاضرين في الحفل، حمادة هلال، أحمد سعد، طارق الشيخ، مسلم، هيثم شاكر، آدم، تامر عاشور، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني وحققت نجاحا كبيرا في خلال الأعوام الماضية.