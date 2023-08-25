تركي آل شيخ يستفز أنغام.. "شيرين فنانة من عالم آخر"

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على فقرة الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل "ليلة الدموع" والتي تقام الآن على مسرح بنش بجدة، مشيدًا بأداها، بعد أن وجهت له كلمة شكر على وقوفه بجانبها طوال الفترة الأخيرة في حياتها.

تركي آل شيخ يتجاهل أنغام ويشيد بأداء شيرين

كتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك: "شيرين فنانة من عالم آخر" أثناء العرض المفاجئ من المطربة المصرية ووجهت له كلمة شكر بين الفقرات قائلة :" انا عايزة اشكركم واشكر هيئة الترفية، انا مبسوطة اني معاكوا، وكمان عايزة اشكر انسان عزيز على قلبي ووقف جمبي وهو معالي المستشار تركي آل شيخ".

تركي آل شيخ

شيرين عبد الوهاب تجعل ليلة الدموع استثنائية

جعلت شيرين عبد الوهاب ليلة الدموع ليلة استثنائية، على الرغم من أن الحفلة جمعت نجوم أغاني الأحزان والذكريات، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومنهم "حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، طارق الشيخ، هيثم شاكر، مسلم" وغيرهم، وكانت البداية مع كورال روح الشرق، إلا أن صعود شيرين على المسرح كان أحساس من نوع أخر، وسط هتافات الجمهور.

شيرين عبد الوهاب

وسرعان ما احتلت شيرين تريند رقم واحد على تويتر بعد أغنية "على الرخيص" وبعد ما أنهت الأغية وجهت كلمة لأنغام وقالت لها، :" عايزة أقدم شكرًا خاص لفنانة كبيرة وقديرة وهي أنغام شكرا يا بنت الأصول كتر خيرك"، ويعد هذا أول رد قوي من شيرين عليها بعد خلاف على لقب صوت مصر، كما تصدر اسم "ملكة الأحساس" و "صوت مصر" التريندات سريعًا.

شيرين تبكي الحاضرين بأغنية "كدة يا قلبي"

أبكت شيرين عبد الوهاب الحاضرين في حفل ليلة الدموع، بمدينة جدة، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة، حيث بدأت الحفل بأغنية مشاعر التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأخذوا يهتفون "بص شوف شيرين بتعمل ايه".

شيرين عبد الوهاب

وكانت الأغنية التي جعلت الجمهور يسيل من الدموع هي أغنية "كدة يا قلبي" والتي هزت مسرح بنش مارك في جدة، ليتولاها أغنية متحاسبنيش، الكذابين، قال صعبان عليه، جرح تاني، كنت بقول، وتوالت بعدها العديد من أروع الأغاني لشيرين.