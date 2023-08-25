خناقة على صوت مصر أبرزها.. كيف تفاعل رواد العرب مع حفل ليلة الدموع؟



تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مع حفل ليلة الدموع، والتي يستضيفها مسرح «بنس مارك» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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حفلة ليلة الدموع



تأتي حفلة ليلة الدموع، ضمن فعاليات تقويم جدة، حيث جاء اسم الحفل بناء على فكرة رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة، معلنا عن فكرته عبر صفحته في «فيسبوك»، بنشر البوستر والتعليق: «ملوك العكنة، لا أوصيكم عاودكم تقضون على الجمهور»، وذلك قبل الإعلان عن نفاد التذاكر.



ويشارك في الحفلة ليلة الدموع، كلا من: الفنانة شيرين عبد الوهاب، وطارق الشيخ، وتامر عاشور، ومسلم، وحمادة هلال، وأحمد سعد، وهيثم شارك، وأحمد كمال، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.



حفلة ليلة الدموع تحتل هاشتاجات تويتر



واحتلت حفلة ليلة الدموع، عدة وسوم في قائمة الأكثر انتشارًا وتداولًا، وفي مقدمتها جاء هاشتاج «صوت مصر»، والذي نظمه جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أشعلت الحفل بأغانيها الحزينة.

هاشتاج صوت مصر



يأتي اختيار جمهور شيرين عبد الوهاب، لهاشتاج «صوت مصر»، للرد على حالة الجدل المثارة مؤخرًا على منصة تويتر، التي باتت حاليا تعرف باسم «إكس»، حول من تستحق أن يطلق عليها الجمهور صوت مصر.

ربي معطيها القبول و الحضور و الصوت لي ما يشبه احد صوت مصر بامتياز#شيرين_في_ليلة_الدموع #ليلة_الدموع pic.twitter.com/zm7vkfgpLc — millooo (@miiiixlloo) August 24, 2023



كانت شيرين، فتحت الباب للكثير من الجدال بشأن أمر «صوت مصر»، بعد تصريح قالت فيه إنها صوت مصر، إلا أنها تراجعت عن تصريحها وقالت: «كلنا أصوات مصر، أصوات العرب كل واحد فينا شالي اسم بلده على كتفه، ومصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد».

شيرين الوحيده اللي تستحق لقب صوت مصر و كل مره تطلع عالمسرح تثبت لنا هالشي تبهرنا باحساسها و ادائها الله يحمي لنا هالصوت 🤍#شيرين_في_ليله_الدموع pic.twitter.com/0lkt2pZJM3 — Meely 🕊️ (@mely_saaaa) August 24, 2023



وعندما سألت عن علاقتها مع الفنانة أنغاما بعد تصريحها بشأن «صوت مصر»، اكتفت بالضحك وهي تقول: «أنا ماقولتش أي حاجة».

أحمد سعد يتصدر تويتر في ليلة الدموع



فيما تصدر الفنان أحمد سعد هاشتاج موقع التغريدات القصيرة، داخل مصر والمملكة العربية السعودية، عقب انتهاء فقرته في حفل ليلة الدموع المقامة في السعودية.



وعقب انتهائه من الغناء وجه التحية للحضور قائلا: «يا أهلا بالحبابي الجمهور السعودي العظيم كان نفسيا أقابلكم في ظروف أحسن من كده، أهم حاجة نكون نكدنا عليكم، محدش يطلب مني حاجة عشي مشا تخرج عن النص».

