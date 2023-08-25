نونو سانتو يرد على رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد

فتح المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد الحديث حول رحيل كريم بنزيما مهاجم الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي كان عقب مواجهة النمور أمام نادي الرياض في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-2024.

نونو سانتو: بنزيما لن يرحل وعلاقتي به جيده

وقال نونو سانتو عن رحيل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد: "استغرب من الاخبار المتداولة في الإعلام خلال الفترة الأخيره حول رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد بسبب العلاقة المتوترة بين وبين اللاعب، فهو كلام غير صحيح وعلاقتي جيده باللاعب، وأمر رحيله غير حقيقي بالمرة".

وأضاف نونو سانتو مدرب نادب الاتحاد: "أنتم الصحافة وأنا المدرب.. أنا لا استطيع السيطرة على المعلومات التي تقدم في الإعلام، وعلاقتي بجميع اللاعبين جيده وامر رحيل جوتا عن النمور غير حقيقي أيضًا".

بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الرياض برباعية

حقق نادي الاتحاد الانتصار على الرياض بنتيجة 4-0 في الجولة الثالثة، وسجل أهداف العميد كل من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 17 من الشوط الأول، والمغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 25 من نفس الشوط عن طريق ضربة جزاء، وفي الدقيقة 55 من الشوط الأول أضاف حمدالله الهدف الثالث للعميد، وفي الدقيقة 93 سجل صالح العمري الهدف الرابع والاخير.