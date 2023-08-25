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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"يبحث عن الأفضل في العالم".. موقف صلاح من عرض الاتحاد السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح

علق محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق وعضو اتحاد الكرة من خلال برنامجه مساء الخميس، على انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 لدعم صفوف النمور بصفقة سوبر قبل غلق باب الانتقالات.

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موقف صلاح من عرض الاتحاد السعودي

وقال محمد بركات أن محمد صلاح ما زال حصد لقب أفضل لاعب في العالم، والذي سيكون العامل الأكبر لبقاء اللاعب مع ليفربول في الموسم الحالي، بالرغم من وجود تأكيدات بوصوله لاتفاق مع إدارة الفريق السعودي والاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين.

وفي تصريحات لمحمد بركات أكد أنه تعامل مع محمد صلاح كمدير لمنتخب مصر وعضو في اتحاد الكرة وهو يفكر بعقلانية وتفكيره كبير وطموحه لا يتوقف، وسعيه لحصد جائزة الأفضل في العالم هو الأبرز والذي يدور في رأسه حاليًا، فهو ظُلم في أشياء كثيرة ودائمًا ما يسعى للجديد.

يسعي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي، وجعله الأعلى أجرًا بين اللاعبين في العالم، بالإضافة لموافقته على عقد لمدة 3 مواسم مع النادي السعودي.