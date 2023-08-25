شيرين عبد الوهاب تضرب ولا تبالي|أول رد منها لأنغام على لقب "صوت مصر"

تفاجأ جمهور حفل ليلة الدموع المقام الأن على مسرح بنش مارك في جدة، بالمملكة العربية السعودية، بصعود الفنانة القديرة شيرين عبد الوهاب، واستقبلها الجماهير بحفاوة شدديدة.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب توجه كلمة شكر لكل شخص وقف بجانبها كثيرا

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تقديم الشكر لكل شخص وقف بجانبها ودعمها كثيرا خلال الفترة الأخيرة في حياتها، وذلك أثناء فقرتها ضمن حفل ليلة الدموع.

وقالت شيرين عبد الوهاب:" عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ".

شيرين عبد الوهاب

وتابعت شيرين كلمتها في حفل ليلة الدموع :" انا عايزة اشكركم واشكر هيئة الترفية، انا مبسوطة اني معاكوا.

ولكن كان أكبر تصريحاتها التي جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد لأول رد لها على أنغام بعد خناقة "صوت مصر" وقدمت لها الشكر قائلة :" عايزة أقدم شكرًا خاص لفنانة كبيرة وقديرة وهي أنغام شكرا يا بنت الأصول كتر خيرك"، وسرعان ما تصدر هشتاج بنت الأصول تريند تويتر واعتبرها الرواد رد قوي من شيرين.

شيرين عبد الوهاب تبكي الحاضرين في حفلة ليلة الدموع

أبكت شيرين عبد الوهاب الحاضرين في حفل ليلة الدموع، بمدينة جدة، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة، حيث بدأت الحفل بأغنية مشاعر التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأخذوا يهتفون "بص شوف شيرين بتعمل ايه".

وكانت الأغنية التي جعلت الجمهور يسيل من الدموع هي أغنية "كدة يا قلبي" والتي هزت مسرح بنش مارك في جدة، ليتولاها أغنية متحاسبنيش، الكذابين، قال صعبان عليه، جرح تاني، كنت بقول، وتوالت بعدها العديد من أروع الأغاني لشيرين.

حفل ليلة الدموع في السعودية

افتتح كورال روح الشرق ، وقدموا من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى، وتوالت المفاجئات في حفل ليلة الدموع بالمملكة العربية السعودية، حيث شارك الفنان محمد جمعة الشهير بعم ضياء في الحفل وظهر "جمعة" على المسرح برداء أسود بالكامل وقام بتحية الجمهور على طريقة شخصيته المتشائمة الشهيرة قائلاً: "أنا عايزكم تعيطوا علشان الحفلة تنجح المطربين اللي معانا النهاردة زي ما بيقولوا عليهم خزان أحزان".

شيرين عبد الوهاب

وأبرز الحاضرين في الحفل، حمادة هلال، أحمد سعد، طارق الشيخ، مسلم، هيثم شاكر، آدم، تامر عاشور، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني وحققت نجاحا كبيرا في خلال الأعوام الماضية.