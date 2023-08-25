تفاصيل جديده في ملف انتقال محمد صلاح لـ الاتحاد السعودي

بات النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي قريب للغاية من الانتقال لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعدما اقترب رحيله بشده عن الريدز في الموسم الحالي.

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ينتهي عقد محمد صلاح البالغ من العمر 31 عام مع نادي ليفربول في صيف 2025، ويتبقى له موسمين مع الريدز.

موقف محمد صلاح وليفربول من عرض الاتحاد

وافق النجم المصري محمد صلاح على عرض نادي الاتحاد وعلى ارتداء قميص الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبله، لكن حتى الآن يتوقف حسم الصفق على اتفاق إدارة النمور برئاسة أنمار الحائلي مع إدارة الريدز، ومن عوائق حسم الصفقة حتى الآن هو رفض يورجن كلوب مدرب الفريق.

راتب محمد صلاح مع الاتحاد

عرض نادي الاتحاد السعودي 100 مليون يورو لنادي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، في حسين يحصل اللاعب المصري الدولي على راتب قدره 200 مليون يورو لمدة 3 مواسم وليس في الموسم الواحد.

أزمة محمد صلاح ويورجن كلوب

أزمة صلاح مع يورجن كلوب مازالت مستمرة وتشهد المزيد من حالات التوتر خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وخروج اللاعب المصري غاضبا وهو ما أثار الجدل حول العالم ومعه أكدت تقارير أنها ستكون من أسباب رحيل الفرعون عن ليفربول.

صلاح يقود الاتحاد في مونديال الأندية

ومن المقرر أن يشارك نادي الاتحاد السعودي في منافسات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الموسم، ومن المتوقع أن يكون محمد صلاح ضمن قائمة العميد المشاركة في المونديال.