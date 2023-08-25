مد مهلة تحويل طلاب المرحلة الثانوية بين المحافظات حتي 5 سبتمبر المقبل

ترأست منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اجتماع موسعا، مع مديري عموم الإدارات التعليمية المنعقد بقاعة الأزمات بديوان مديرية التربية والتعليم من أجل مناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لبداية العام الدراسي، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتكليفات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

أعلنت وكيل المديرية، عن مد مهلة التحويل بين المحافظات لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة إلى الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر المقبل، على أن ترسل مجمعة إلى المديرية لاعتمادها بحسب تعليمات الوزارة، مشددة على حظر التحويل بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو من إدارة إلى أخرى بتلك المرحلة.

كما استعرضت وكيل المديرية، بنود الكتاب الدوري رقم 30 لوزير التربية والتعليم والمعني بجاهزية المدارس و توافر شروط السلامة الإنشائية بها.

وأوضحت " عبد الوهاب " أهمية التنسيق مع مهندسي هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ آليات الصيانة البسيطة، و الانتهاء منها، وكذلك التفتيش اليومي على حالة المبنى المدرسي بالكامل، و مراجعة موقف أغطية غرف التفتيش، و سلامة بوابات المدرسة، و صلاحية ألعاب رياض الأطفال.

و أكدت وكيل المديرية، على تحري الدقة، والالتزام بالكثافات المقررة في قبول الطلاب بالمدارس، و إعمال القانون في ترتيب قوائم المقبولين بحسب السن، و مراعاة التسلسل الإداري في التقدم بالشكاوى واستيعاب المترددين وتذليل المعوقات.