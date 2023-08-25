مدير تعليم أبوتشت يشارك اجتماعا لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

شارك الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمالي قنا، يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، اجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية برئاسة السيدة منال عبدالوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا المنعقد بديوان عام المديرية، وذلك لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية رحبت عبدالوهاب بالحضور.

مشددا علي ضرورة الإلتزام بالكتاب الدوري ٣٠ الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣م بشأن الإستعداد للعام الدراسي الجديد والتأكد من جاهزية المدارس وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة والانتهاء من اعمال الصيانة البسبطة والشاملة وجاهزية جميع المدارس وتوزيع جميع المعلمين علي المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، وفقا للقرار الوزاري ٢٠٢ ومراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافة المدارس ومتابعة اعمال توريد الكتب المدرسية.

وكذلك التأكد من رفع الرواكد من فوق أسطح المدارس او خلف الاسوار واصلاح الأساس المدرسي وصيانته واكدت عبدالوهاب علي وجوب الإلتزام التام بالقرارات الوزارية بشأن ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس داخل الإدارة الواحدة او بين الإدارات والمحافظات وبعضها.