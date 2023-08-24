أجانب الدوري السعودي فرصة ذهبية لـ فراس البريكان

تعاقدت أندية الدوري السعودي للمحترفين مع عدد كبير من العناصر الأجنبية أصحاب المهارات والخبرات في الدوريات الخمسة الكبرى، وهو الذي يأتي في صالح فراس البريكان مهاجم نادي الفتح السعودي خلال منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

فراس البريكان يستغل فرصة ذهبية

وجود عدد كبير من المحترفين في الدوري السعودي سيجعل مهمة فراس البريكان أسهل في سبيل الحفاظ على مركزه برأس قائمة المنتخب السعودي كلاعب أساسي، وكان مهاجم الفتح أساسيًا في الفترة الماضية على حساب صالح الشهري وعبدالله الحمدان وهارون كمارا، الذين ابتعدا عن المشاركة بصفة أساسية مع أنديتهم منذ وصول الأجانب.

بعد تعاقد الهلال مع مالكوم ونيمار وتعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما وجوتا غاب الشهري والحمدان وكمارا عن القائمة الأساسية، ولم يتأثر فراس البريكان بأي تجديدات بالرغم من وجود منافسين له في الفتح.

إنجازات فراس البريكان في الدوري السعودي

أصبح فراس البريكان يمتلك إنجاز كبير بالتسجيل في 6 مواسم على التوالي من مسابقة الدوري، وتمكن اللاعب خلالها من المساهمة في 37 هدف، بعدما سجل 33 هدف وصنع 4 اهداف، وذلك بعدما وصل اللاعب إلى 87 مباراة في مسابقة الدوري.

فراس البريكان أحد أهم اللاعبين السعوديين في السنوات الاخيره بالمملكة العربية، وأصبح أعلى لاعب محلي قيمة سوقية من بين باقي لاعبي المنتخب السعودي، ووصلت قيمة اللاعب إلى 3 مليون يورو في المركز الأول.

حسم نادي الفتح الدوري في الموسم الماضي بالمركز السادس من الترتيب بعدما حصد 43 نقطة، وكان فراس البريكان اللاعب السعودي الوحيد في قائمة هدافي دوري المحترفين، وهو أفضل لاعب محلي في الدوري بالموسم الماضي بتصويت الجمهور