نجوم سعودية تنطفئ تحت أضواء أجانب الدوري السعودي (تقرير)

تأثر مستقبل بعض اللاعبين المحليين الذين كانوا أبرز النجوم في أنديتهم، ومع قدوم الصفقات الجديدة لدوري روشن السعودي للمحترفين انطفئ بريقهم ومنهم من رحل عن الفريق بشكل نهائي بالاستغناء، ومنهم من أصبح جليس دكة البدلاء، ومنهم من ينتظر عرض مناسب للرحيل عن الدوري السعودي.

هناك بعض اللاعبين الذين كانوا على أعتاب الظهور منتظرين قرار من الجهاز الفني لكن جاءت رصاصة ربما ستكون قاتله لأحلام وإبداعات "جيل المونديال".

نجوم الهلال لطريق مسدود بسبب الأجانب

بداية من نادي الهلال الذي تعاقد مع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي بدوره يطلق رصاصة في قلب عدد من العناصر الأساسية بتشكيل الفريق عن الموسم الماضي مثل سلمان الفرج وعبدالإلة المالكي وبالرغم من إصابة الثنائي لكن عند عودتهم سيكون مكانهم ملييء بوجود روبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

تعاقد الهلال مع مالكوم في مركز قلب الهجوم وتألقه في المباريات الأخيره حجب الرؤية عن المدرب خورخي خيسوس في الاستعانه بخدمات صالح الشهري وعبدالله رديف، خاصة وأن الثنائي يلعبان للمنتخبات السعودية الأولى والأولمبي بشكل أساسي، بالإضافة إلى خروج سالم الدوسري عن تشكيل الزعيم عند مشاركة نيمار، وبالتالي سيكون "التورنادو" على مقاعد البدلاء

الأهلي يخسر مواهبه بسبب المحترفين

تعاقد النادي الاهلي مع عدد من اللاعبين الأجانب من الأندية الاوروبية بالدوريات الخمسة الكبرى، ومن بين الصفقات سان ماكسيمان وروبيرتو فيرمينيو ورياض محرز، حيث يشارك الثلاثي في مركز الموهبة هيثم عسيري، أحد أبرز المواهب السعودية الصاعدة على الساحة، ومن قبل التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

كما تعاقد النادي الأهلي مع الحارس السنغالي الدولي ادوارد ميندي حارس تشيلسي السابق، والذي جعل محمد الربيعي على مقاعد البدلاء بعدما كان الحارس الأساسي للفريق والمنتخب السعودي.

الاتحاد يفرط في نجومه

على الجانب الأخر تعاقد نادي الاتحاد مع كريم بنزيما وجوتا فضلًا عن وجود رومارينيو وحمدالله، والذي كان له دور كبير في ابتعاد اللاعب السعودي الدولي هارون كمارا من قائمة الفريق كما هو الحال بالنسبة لعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي بعد ثورة الدعم في متوسط الميدان بالتعاقد مع طارق حامد وكانتي وفابينيو ووجود كورنادو.

النصر يفرط في نجوم المستقبل

وفي نادي النصر ابتعد أيمن يحيي وسامي النجعي وخالد الغنام عن الظهور الأساسي والمستمر الذي كانا عليه الثلاثي في الموسم الماضي، وذلك بعد ثورة التعاقدات التي قام بها النادي بضم كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني وبروزوفيتش وفوفانا مع وجود تاليسكا، ليبتعد الثلاثي عن أنظار كاسترو مدرب العالمي مفضلًا الاعتماد على المحترفين.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي في فترة معاناة كبيرة مستقبلًا في حال استمرار فتح الاحتراف للأندية وزيادة عدد الأجانب في كل فريق، بسبب ابتعاد العناصر العناصر الأساسية للصقور عن المشاركة بصفة أساسية مع أنديتهم.