صحة قنا.. تنفيذ أكثر من ٤٥ الف جلسة علاج طبيعي هذا العام

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح الفرق الطبية من أطباء العلاجي الطبيعي التابعين لمديرية الصحة، في تنفيذ ٤٥٢٩٦ جلسة علاج طبيعي للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية التي بها عيادة طبيب علاج طبيعي، وذلك خلال النصف الأول من العام.

وأوضح الدكتور راجي أن إدارة العلاج الطبيعي بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن الديب مدير ادارة العلاج الطبيعي بالمديرية ومسؤلي العلاج الطبيعي بالمديرية الدكتور مينا جرجس عطاالله والدكتور يوسف ابو الوفا، قد عقدا إجتماعاً موسع مع رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات المحافظة وبعض أخصائي وممارسي العلاج الطبيعي بالوحدات الصحية.

حيث ناقش الإجتماع العديد من النقاط منها :

ترددات المرضي علي مختلف أقسام العلاج الطبيعي بالمحافظة وتلقي الخدمة التي تليق بهم داخل أقسام العلاج الطبيعي.

حصر عدد الجلسات التي تلقاها المرضي المترددين علي أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من العام والتي كانت كالآتي:

1-مستشفي قنا العام و ومركز طب الأسرة بوحدة سيدي عمر ومركز طب الأسرة بحي المصالح ومركز طب الأسرة بالمشروع الأوروبي ومستشفي حميات قنا 8064 جلسة.

2-مستشفي الوقف المركزي 9483 جلسة.

3-مستشفي فرشوط المركزي 5920 جلسة.

4-مستشفي نجع حمادي العام ومركز طب الأسرة بنجع حمادي 5721.

5-مستشفي أبوتشت المركزي 3672 جلسة.

6-مستشفي دشنا المركزي 2311 جلسة.

7-مستشفي قوص المركزي 3756 جلسة.

8-مستشفي نقادة بطوخ ووحدة الخطارة 2662 جلسة.

9-وحدة كلاحين قفط ووحدة البراهمة 1705 جلسة.

10-وحدة كلاحين أبنود 291 جلسة.

11-مركز صحة الأسرة بالمحروسة 1122 جلسة.

12- وحدة صحة الأسرة بالأشراف الغربية 589 جلسة.

وأضاف تاوضروس أن الإجتماع ناقش متابعة سير العمل بمراكز العلاج الطبيعي الجديدة والتي تم إنشاؤها مؤخراً وهم : "مستشفي حميات قنا

- وحدة طب الأسرة بنجع حمادي

- وحدة طب الأسرة بالمشروع الاوروبي بقنا

-وحدة طب الأسرة بحي المصالح بقنا

-وحدة طب الأسرة بسيدي عمر بقنا .

فيما أوضح الدكتور أحمد الديب أن الإجتماع الموسع قد تطرق لمتابعة حالة الأجهزة بالأقسام بهدف تقديم أفضل خدمة للمرضي المترددين عليها .

كذلك ناقش الإستعداد لإستقبال دفعة جديدة من ممارسي العلاج الطبيعي خلال الأشهر القادمة والبحث عن أكثر الأماكن إحتياجا للممارسين بالمحافظة.

كما ناقش الإجتماع طرح خطة للأماكن الأكثر إحتياجاً لتقديم خدمة العلاج الطبيعي حتي يتم إنشاء أقسام علاج طبيعي جديدة بها الفترة القادمة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة العمل علي تطوير المنظومة الصحية بما يتلائم ومتطلبات المواطنين.