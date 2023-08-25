مؤلف "الكتيبة 101": المسلسل يروي قصة شخصيات وأحداث عسكرية حقيقية (فيديو)

قال إياد أحمد، مؤلف مسلسل "الكتيبة 101"، إن المسلسل يروي قصة شخصيات حقيقية وأحداث عسكرية، وبعض هؤلاء الشخصيات قد استشهدوا والبعض الآخر ما زال في الخدمة، مؤكدا أن هذا الواقع يضع تحديًا كبيرًا أمام المؤلف، حيث أن الشخصيات وأهاليهم جزءًا من الجمهور الذي سيشاهد المسلسل.

وأضاف مؤلف مسلسل "الكتيبة 101" خلال حواره بقناة “دي إم سي” مساء اليوم : "تقديم جائزة للجمهور أمر رائع حيث يعطي الناس شعورًا بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، بغض النظر عن آراء النقاد أو لجنة التحكيم بخصوص الأعمال.. يجب أن يعمل صانع العمل على تقديم قصة واضحة وجذابة تجعل الجمهور يشعر بالتفاعل معها".

أعجب كثيرًا بمسلسلات الأستاذ أسامة أنور عكاشة

وتابع مؤلف مسلسل "الكتيبة 101": “أنا أعجب كثيرًا بمسلسلات الأستاذ أسامة أنور عكاشة، ومن بينها أرابيسك.. هذه الأعمال كان لها تأثير كبير علي عندما شاهدتها منذ صغري”.